Это самая высокая доля граждан латиноамериканской страны, которая объявила о безразличии к чемпионату мира за все время ведения соответствующей статистики

ТАСС, 13 июня. . Более половины бразильцев заявили о полном отсутствии интереса к чемпионату мира по футболу, который открывается в ближайший четверг в России. Таковы распространенные во вторник данные опроса социологического центра Datafolha.

Согласно исследованию, 53% жителей крупнейшей южноамериканской страны отметили, что "совершенно не интересуются" предстоящим чемпионатом мира. Речь идет о самой высокой доле бразильцев, объявивших о своем безразличии к чемпионату за все время ведения соответствующей статистики - с 1994 года. Среди тех, для кого выступление национальной сборной в России не представляет интереса, большинство составляют женщины (61%), люди в возрасте 35-44 года (57%) и обладатели ежемесячного дохода в размере до двух минимальных окладов на семью, то есть примерно до $515 (54%). На их отношение к турниру не повлияли даже успехи команды, которая потерпела лишь одно поражение по итогам последних 21 встречи.

Только 18% бразильцев заявили о высоком интересе к чемпионату мира. Такая же доля опрошенных охарактеризовала свою заинтересованность как среднюю, 9% - сообщили о низком интересе. Еще 1% респондентов не смогли ответить на поставленный вопрос.

В победу сборной Бразилии верят 48% жителей крупнейшей южноамериканской страны. Четыре года назад таких оптимистов было не менее 68%.

Возможные причины падения интереса

В конце января этого года доля бразильцев, которые не интересуются чемпионатом, составила 42%. По мнению газеты Folha de S.Paulo, все большее разочарование жителей крупнейшей южноамериканской страны в одной из любимых видов спорта связано с экономическим кризисом, который переживает республика, а также с выявленными случаями коррупции в Бразильской конфедерации футбола и болезненным поражением со счетом 7:1 от сборной Германии во время предыдущего домашнего турнира, состоявшегося в 2014 году.

Опрос проводился 7-8 июня, в нем приняли участие 2824 респондентов в 174 муниципалитетах страны. Статистическая погрешность составляет 2%.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Бразилии на групповой стадии турнира сыграет против команд Сербии, Швейцарии и Коста- Рики.