Сорокин: Россия не нарушила ни одного обязательства при подготовке к ЧМ-2018

По словам генерального директора оргкомитета "Россия-2018", прибывшие в Россию команды, а также делегаты конгресса ФИФА оставляют исключительно положительные отзывы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. При подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года Россия не нарушила ни одного обязательства. Об этом журналистам заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Ни одного обязательства мы не нарушили. Так бывает, что страна получает право проведения, а потом начинает пересматривать ряд условий, на которых получила тот или иной турнир. Мы же сделали все обещанное - безвизовый въезд, бесплатный проезд, строительство стадионов", - сказал Сорокин.

"Задачи выходили за рамки хорошей организации турнира, задачи были гораздо более масштабными - показать страну, оставить незабываемые впечатления о стране у всех, кто решит к нам приехать", - добавил Сорокин.

По его словам, прибывшие в Россию команды, а также делегаты конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) оставляют исключительно положительные отзывы. "Даже на текущем, достаточно раннем периоде мы получаем большое количество благодарностей. Всем нравится наше гостеприимство, даже видавшим виды футболистам. Очень хорошая атмосфера в городах, настрой россиян очень благожелательный по отношению к командам", - отметил Сорокин.

Транспорт оказался дороже стадионов

Говоря о затратах, Сорокин отметил, что самой ресурсоемкой областью стал транспорт. "Даже не стадионы, как многие думают. Был построен новый аэропорт в Ростове-на- Дону, много шоссе, две станции метро", - сказал он.

"Потом, конечно, это вся спортивная инфраструктура - новые стадионы, которые примут матчи турнира, а также мини- стадионы, в данный момент выполняющие роль тренировочных площадок, - продолжил Сорокин. - Потом они останутся нам для школ, для местных футбольных клубов. Далее все остальное - медицина, энергетика".

"К слову, на гостиницы никаких бюджетных денег не ушло, это частные инвестиции. Построено более 20 гостиниц, все они планировались до чемпионата мира, турнир выступил катализатором", - также отметил он.

Сорокин подчеркнул, что называть чемпионат мира в России самым дорогим в истории неправильно. "В целом мы в пределах допустимого с точки зрения организации чемпионата мира, никого не удивим каким-то повышенным бюджетом. Это останется в пределах 500 млн долларов. Говорить о том, что Россия проведет самый дорогой чемпионат мира, было бы преувеличением", - сказал он.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.