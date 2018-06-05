Сорокин: потоки болельщиков разных команд перед матчами ЧМ-2018 не будут разделены

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" подчеркнул, что чемпионат мира - это атмосфера праздника

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Организаторы не будут разделять потоки болельщиков команд-соперников на подходе к стадионам перед матчами чемпионата мира по футболу. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Потоки разделяться не будут. У нас не было такой задачи, чтобы что-то отрегулировать и кого-то куда-то не пускать. Чемпионат мира - это не матч "Спартак" - ЦСКА. Чемпионат мира - это атмосфера праздника, взаимного уважения и футбольного единения", - сказал Сорокин.

"Наоборот, чем больше они вместе, тем лучше, - продолжил он. - У нас с самого начала не было неистовой настороженности по поводу всех болельщиков, ожидания какого- то зла от них. Чем больше совместных активностей в городе, тем лучше. Это и есть чемпионат мира".

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.