Сорокин: интерес к ЧМ-2018 в России будет высоким при любом выступлении сборной

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" считает, что у национальной команды есть все шансы показать хороший футбол на турнире

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Интерес к чемпионату мира по футболу 2018 года со стороны жителей России будет на высоком уровне вне зависимости от результата выступления национальной сборной. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Мы возлагаем большие надежды на сборную России. Мне кажется, у нее есть все шансы удивить болельщиков и показать хороший футбол. Сборной мы желаем успеха и надеемся на наших футболистов. Даже если у сборной не заладится, интерес к турниру останется на самом высоком уровне до самого конца", - сказал Сорокин.

"Это понятно по динамике продаж билетов, по тому, какой интерес вызывают матчи плей-офф, хотя непонятно, кто в них сыграет, - продолжил он. - Запрос рынка огромный, у ФИФА нет возможности полностью его удовлетворить".

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.