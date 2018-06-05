Сорокин: открытие ЧМ-2018 посетят более 20 глав государств

Церемония пройдет 14 июня на московском стадионе "Лужники"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Открытие чемпионата мира по футболу 2018 года посетят более 20 глав государств. Об этом журналистам рассказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Церемония пройдет 14 июня на московском стадионе "Лужники" и начнется за полчаса до первого матча турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии (начало матча - 18:00 мск).

"Могу сказать, что открытие посетят более 20 глав государств. Это абсолютно нормально, всегда со стороны глав государств наблюдается большой интерес к матчу открытия и финалу чемпионата мира. Хорошо, что у нас будут высокопоставленные гости, они смогут насладиться футболом. И, надеюсь, победой российской сборной", - сказал Сорокин.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России, финал запланирован на 15 июля.