На улицах Москвы появились уникальные цветники, оформленные в стиле ЧМ-2018

Основными цветами при оформлении клумб к ЧМ-2018 стали белый, синий и красный

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Комплекс городского хозяйства Москвы оформил 12 уникальных тематических цветников к чемпионату мира по футболу. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

"Общая площадь тематических цветников составила почти 900 кв. метров. Каждый из них имеет уникальный рисунок, созданный на основе символики чемпионата, и отличается обилием оттенков. Основными цветами при оформлении клумб к ЧМ-2018 стали белый, синий и красный", - говорится в сообщении.

Шесть цветников украсили территорию вдоль Волоколамского шоссе, там пройдет маршрут автобусов с участниками и зрителями чемпионата. Новое оформление появилось и на Рублевском и Варшавском шоссе, площади Гагарина, Земляном валу и в Ильинском сквере. Отмечается, что специалисты высадили порядка 40 тыс. растений, использовав около 20 видов цветов десяти оттенков.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Москве матчи турнира примут два стадиона - "Спартак" и "Лужники".