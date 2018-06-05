Инфантино: Россия со стартом чемпионата мира будет завоевана футболом

Глава ФИФА поблагодарил граждан России, ее руководство и футбольные власти за отличную организацию турнира, выразив уверенность в том, что он будет лучшим за всю историю

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия с четверга будет завоевана футболом по случаю проведения в стране чемпионата мира. Об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на конгрессе организации в Москве.

"Хочу поприветствовать вас [делегатов конгресса] в этой приветливой стране. У России есть примечательный факт, ее никто никогда не покорял. Но самая большая новость сегодня в том, что завтра Россия будет завоевана футболом. Футбол завоюет весь мир на достаточно длительное время", - сказал он.

Также глава ФИФА поблагодарил граждан России, ее руководство и футбольные власти за отличную организацию турнира, выразив уверенность в том, что он будет лучшим за всю историю.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.