В Роспотребнадзоре назвали вопросы, волнующие гостей ЧМ-2018

Больше всего болельщиков интересуют экскурсии и безопасность

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Почти четверть (24%) всех вопросов, поступающих на телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора, созданного на период проведения чемпионата мира по футболу, касаются туристических продуктов. Об этом в среду сообщается на сайте службы.

"Болельщики и гости чемпионата интересуются экскурсиями по городам, безопасностью, условиями и местами приобретения таких услуг. Популярными являются и вопросы предоставления транспортных услуг, наличие официальных перевозчиков в городах, принимающих чемпионат мира по футболу 2018", - говорится в сообщении.

Специалисты консультируют потребителей с 15 мая по 15 августа на русском, английском и китайском языках в круглосуточном режиме.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.