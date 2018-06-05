Гутьеррес заменит травмированного Рейеса в составе сборной Мексики на ЧМ-2018

22-летний полузащитник Гутьеррес, несмотря на непопадание в окончательную заявку сборной, прилетел вместе с командой в Россию на случай, если кого-либо потребуется заменить в составе из-за травмы

25-летний защитник был включен в состав сборной Мексики, уже имея повреждение правого подколенного сухожилия. Главный тренер сборной Хуан Карлос Осорио надеялся, что Рейес восстановится к началу турнира.

ТАСС, 13 июня. Защитник португальского футбольного клуба "Порту" и сборной Мексики Диего Рейес из-за травмы пропустит чемпионат мира в России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Мексики (FMF).

"Диего Рейес не сможет успешно завершить восстановление после травмы до начала чемпионата мира, поэтому он исключен из состава сборной Мексики на турнир. Его заменит Эрик Гутьеррес", - сказано в сообщении пресс-службы.

22-летний полузащитник Гутьеррес, несмотря на непопадание в окончательную заявку сборной, прилетел вместе с командой в Россию на случай, если кого-либо потребуется заменить в составе из-за травмы. Этот чемпионат мира станет для него первым в карьере.

Во второй половине сезона Рейес получил травму и пропустил ряд матчей. Всего в прошедшем сезоне мексиканец провел 24 матча за "Порту" во всех турнирах, забив три мяча и отдав одну результативную передачу. За свою карьеру защитник провел 55 игр в составе мексиканской сборной и забил один гол.

Гутьеррес, выступающий за мексиканскую "Пачуку", в прошедшем сезоне провел 29 матчей за клуб, в которых отметился шестью голами и двумя голевыми пасами. За сборную Мексики, в составе которой он дебютировал в феврале 2016 года, полузащитник провел девять матчей.

На чемпионате мира сборная Мексики сыграет в группе F против команд Германии (17 июня, Москва, "Лужники"), Южной Кореи (23 июня, Ростов-на-Дону) и Швеции (27 июня, Екатеринбург).