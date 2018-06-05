Гутьеррес заменит травмированного Рейеса в составе сборной Мексики на ЧМ-2018

ТАСС, 13 июня. Защитник португальского футбольного клуба "Порту" и сборной Мексики Диего Рейес из-за травмы пропустит чемпионат мира в России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Мексики (FMF).
25-летний защитник был включен в состав сборной Мексики, уже имея повреждение правого подколенного сухожилия. Главный тренер сборной Хуан Карлос Осорио надеялся, что Рейес восстановится к началу турнира.
"Диего Рейес не сможет успешно завершить восстановление после травмы до начала чемпионата мира, поэтому он исключен из состава сборной Мексики на турнир. Его заменит Эрик Гутьеррес", - сказано в сообщении пресс-службы.
22-летний полузащитник Гутьеррес, несмотря на непопадание в окончательную заявку сборной, прилетел вместе с командой в Россию на случай, если кого-либо потребуется заменить в составе из-за травмы. Этот чемпионат мира станет для него первым в карьере.
Во второй половине сезона Рейес получил травму и пропустил ряд матчей. Всего в прошедшем сезоне мексиканец провел 24 матча за "Порту" во всех турнирах, забив три мяча и отдав одну результативную передачу. За свою карьеру защитник провел 55 игр в составе мексиканской сборной и забил один гол.
Гутьеррес, выступающий за мексиканскую "Пачуку", в прошедшем сезоне провел 29 матчей за клуб, в которых отметился шестью голами и двумя голевыми пасами. За сборную Мексики, в составе которой он дебютировал в феврале 2016 года, полузащитник провел девять матчей.
На чемпионате мира сборная Мексики сыграет в группе F против команд Германии (17 июня, Москва, "Лужники"), Южной Кореи (23 июня, Ростов-на-Дону) и Швеции (27 июня, Екатеринбург).