Дворкович: инфраструктура ЧМ-2018 построена на десятилетия вперед

Возведенные в рамках подготовки к проведению чемпионата мира объекты окупятся, добавил председатель оргкомитета "Россия-2018"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Все инвестиции в инфраструктуру для проведения чемпионата мира по футболу окупятся, так как построенные объекты будут служить россиянам и туристам на протяжении нескольких десятилетий. Об этом в среду в эфире телеканала НТВ сообщил председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.

"Все, что касается постоянной инфраструктуры, мы делаем на десятилетия вперед, это не только для чемпионата: аэропорты, дороги, больницы, стадионы, спортивные площадки, в том числе базы команд, тренировочные площадки, гостиницы. Все это - для нашей страны и наших гостей. Все это в широком смысле, конечно, окупается", - сказал он.

"Есть временные объекты, которые строятся исключительно под чемпионат, - пояснил Дворкович. - И это во многом окупается билетной программой, продажей сувениров и другими подобными акциями". "Опыт демонстрирует хорошую окупаемость таких событий", - заключил он.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.