Обеспечивать безопасность мероприятий в рамках чемпионата мира будут более 30 тыс. сотрудников ведомства

По его словам, поставлены в том числе многоцелевые вертолеты, вертолетные медицинские модули, различные современные пожарные автоцистерны, пожарно-спасательные мотоциклы, аварийно-спасательные машины, квадроциклы, катера и гидроциклы. Первый замглавы МЧС также отметил, что на вооружение пожарно-спасательных подразделений поступило почти 450 робототехнических средств - это беспилотные авиационные системы вертолетного типа, а также управляемые дистанционно роботизированные установки пожаротушения.

"С 2016 года на оснащение Главных управлений МЧС России, участвующих в обеспечении безопасности городов - участников чемпионата мира по футболу, поступило более 1,3 тыс. единиц новой техники", - сказал Чуприян.

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. МЧС России перед чемпионатом мира по футболу значительно обновило парк пожарно-спасательной техники, в том числе роботами. Об этом ТАСС сообщил первый замглавы МЧС России генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

"Группировка МЧС России, обеспечивающая безопасность мероприятий чемпионата мира по футболу, оснащена как современными образцами новой техники, так и экипировкой, что существенно повлияет на боеготовность подразделений МЧС. Футбол закончится, а техника останется", - сказал Чуприян.

Ресурсы ведомства

Чуприян также отметил, что в обеспечении безопасности во время чемпионата мира по футболу в России будет задействовано свыше 30 тыс. сотрудников ведомства.

"Задача подразделений МЧС - это обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, а также защита от чрезвычайных ситуаций. Для обеспечения безопасности при проведении чемпионата мира будет задействована группировка МЧС России общей численностью более 30 тыс. человек, а также почти 3 тыс. единиц техники", - уточнил он.

Чуприян напомнил, что с 25 мая по 25 июля подразделения МЧС несут службу в режиме повышенной готовности. Он рассказал, что в каждом регионе, где будут проводиться матчи, сформированы дополнительные штабы по контролю за противопожарным состоянием и обеспечением безопасности на водных объектах, оперативный штаб создан в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС в Москве.

Первый замглавы МЧС подчеркнул, что во время ЧМ-2018 подразделения министерства готовы обеспечить безопасность как в городах, где будут проводиться матчи, так и во всех других регионах страны. "На безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров, реагировании на ЧП в других регионах страны передислокация сил никак не отразится. Все подразделения МЧС находятся в минутной готовности к реагированию на различные ЧП и пожары. Расслабляться мы не имеем права", - отметил Чуприян.

Он рассказал, что подготовка к ЧМ-2018 велась не один год, учитывался опыт проведения в России других крупных международных спортивных мероприятий. "МЧС России имеет достаточно большой опыт обеспечения безопасности массовых международных соревнований, среди них Универсиада в Татарстане, зимняя Олимпиада в Сочи, Кубок конфедераций. В каждом регионе отработаны планы взаимодействия с другими министерствами и ведомствами, проведены учения на объектах с массовым пребыванием людей", - уточнил первый замглавы МЧС. Всего было проведено более 1,2 тыс. пожарно-тактических занятий и учений.

В местах массового пребывания людей будут работать более 300 терминальных комплексов информирования и оповещения населения. На этих экранах планируется транслировать мультимедийные материалы о культуре безопасности на иностранных языках, включая английский, испанский, немецкий и французский. Обучение иностранному языку прошли специалисты дежурных смен "112", "01", центров управления в кризисных ситуациях, в состав оперативных групп будут включаться сотрудники со знанием иностранных языков. "Для общения с гостями чемпионата, болельщиками из других стран для сотрудников МЧС также подготовлены разговорники и справочники", - сказал Чуприян.

Безопасность на спортивных аренах

Заместитель главы МЧС России также добавил, что все стадионы, на которых будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, полностью соответствуют требованиям пожарной безопасности.

"На данный момент нарушения требований пожарной безопасности на всех стадионах, введенных в эксплуатацию, устранены. Все они соответствуют требованиям пожарной безопасности", - сказал он.

Сотрудники государственного пожарного надзора в преддверии чемпионата мира по футболу также проверили гостиницы и другие объекты, задействованные в проведении этого спортивного первенства. "Всего нами взято на учет почти 380 объектов, включая 12 основных стадионов, а также места проживания участников чемпионата, аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, метрополитены и порты", - уточнил первый замглавы МЧС.

Он сообщил, что обеспечивать пожарную безопасность на 12 стадионах и объектах инфраструктуры, в том числе в фан-зонах и на тренировочных площадках, будут 1000 сотрудников надзорных органов МЧС России. "Самая главная наша задача - не допустить крупных пожаров во время чемпионата мира по футболу", - сказал Чуприян.

Правила безопасности

Чтобы не попасть в различные неприятные ситуации, первый замглавы МЧС советует не пренебрегать правилами элементарной безопасности. "Я бы посоветовал всем любителям футбола соблюдать элементарные правила: не создавать панических настроений, не приносить на стадионы запрещенных предметов, следовать всем указателям на стадионах, соблюдать правила пожарной безопасности, не курить в неположенных местах и так далее. Ничего нового и оригинального в мире никто не придумал и не придумает", - заключил первый замглавы МЧС.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.