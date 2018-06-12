Более 600 бесплатных экскурсий подготовлено для москвичей и гостей ЧМ-2018

Экскурсии будут проходить каждый день с 13 июня по 14 июля

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Власти Москвы организуют более 600 бесплатных пешеходных и автобусных экскурсий в рамках акции "Москва - столица мирового футбола". Как сообщается на сайте столичной мэрии, экскурсии будут проходить каждый день с 13 июня по 14 июля.

"Экскурсантам откроют футбольные тайны известных столичных достопримечательностей, покажут преобразившиеся к ЧМ-2018 Большую спортивную арену "Лужников" и стадион "Спартак", а также расскажут об истории московских футбольных клубов и их знаменитых игроках", - говорится в сообщении.

Экскурсии будут проходить на русском, английском, немецком, французском, испанском, португальском и китайском языках, а записаться на них можно в мобильных пунктах на Триумфальной площади, на Арбате, в начале Никольской улицы и в парке "Зарядье".

Гиды проведут туры по шести маршрутам: гости узнают об истории Триумфальной площади, Тверской улицы, посетят парк "Зарядье" и увидят "Лужники", погуляют по Никольской улице, Красной площади и другим местам. Каждая из экскурсий расскажет, как то или иное место в столице связано с историей футбола в России.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Москве матчи турнира примут два стадиона - "Спартак" и "Лужники".