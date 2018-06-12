В Ростове открыли южную подъездную дорогу, которая ведет к новому стадиону ЧМ-2018

Эта дорога входит в состав международного транспортного коридора "Север-Юг" и связывает региональный центр с городами-спутниками - Батайском и Азовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июня. /ТАСС/. Южная подъездная дорога к Ростову-на-Дону от трассы М-4 "Дон", которая ведет к новому стадиону "Ростов-Арена", построенному к чемпионату мира, открыта. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор Москва - Волгоград" (ростовский филиал).

Южный подъезд к Ростову-на-Дону был построен в 1960-е годы ХХ века, и этот участок дороги считался напряженным с точки зрения трафика. После реконструкции пропускная способность дороги увеличилась в два раза - ежесуточно по ней смогут проезжать до 120 тысяч автомобилей. Эта дорога входит в состав международного транспортного коридора "Север-Юг" и связывает региональный центр с городами-спутниками - Батайском и Азовом.

"Упрдор" <…> полностью завершил работы первого этапа реконструкции федеральной трассы А-135 подъездная автодорога к Ростову-на-Дону от М-4 "Дон" - Южный подъезд. Все работы велись в круглосуточном режиме и с опережением графика, что позволило реконструировать дорогу в кратчайший срок - полтора года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на участке со второго по четвертый км проезжая часть расширена до шести-восьми полос. Также на месте старого моста построен новый шестиполосный, возведены две новые двухполосные эстакады на въезд и выезд из Ростова со стороны Темерницкого моста.

"Своевременное завершение первого этапа реконструкции Южного подъезда к Ростову-на-Дону было одной из приоритетных задач. Этот участок входит в состав транспортной развязки рядом с новым стадионом "Ростов- Арена", где пройдут матчи чемпионата мира по футболу", - цитирует пресс-служба начальника ФКУ "Упрдор Москва - Волгоград" Юрия Сорокина.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. В Ростове- на-Дону состоятся пять матчей: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. На групповом этапе на новом стадионе "Ростов-Арена" сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.