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13 июня, 08:42
Сводный детский хор откроет в Новосибирске публичную трансляцию первого матча ЧМ-2018
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Ранее Новосибирская область получила официальную лицензию FIFA на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Публичная трансляция первого матча чемпионата мира по футболу, который стартует в Москве 14 июня встречей сборных России и Саудовской Аравии, начнется в Новосибирске на Михайловской набережной с концертной программы, в которой примут участие сводный детский хор Новосибирской области, а также оперные солисты. Об этом в среду в пресс-центре ТАСС в Новосибирске рассказал врио министра культуры региона Игорь Решетников.

"Самое интересное у нас начнется в 9 часов вечера (17:00 мск), мы подготовили совершенно новую программу, со сводным детским хором, с оркестром, с солистами театра оперы и балета, с солистами филармонии. Это будет премьерное исполнение, мы специально делаем на открытии нашей площадки, где вы сможете посмотреть и футбол, и хороший концерт", - уточнил Решетников.

Сама трансляция матча начнется в 22:00 по местному времени. Как сообщалось ранее, Новосибирская область получила официальную лицензию FIFA на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу. Предварительно запланирован показ всех трех игр сборной России на групповом этапе. Из- за разницы во времени с европейской частью России, показы будут заканчиваться уже ночью, поэтому в Новосибирске решено продлить работу автобусов и метро.

"Метрополитен [в четверг] будет работать до часа ночи, также в 00:30 подойдут автобусы, которые отвезут наших горожан в дальние точки нашего города, в том числе в Первомайский район и в Академгородок", - отметила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Место трансляции на Михайловской набережной в Новосибирске может вместить до 30 тыс. болельщиков. По прогнозам организаторов мероприятия, на матч открытия в четверг сюда может прийти до 15 тыс. человек, при этом меры безопасности в часы показа матчей будут усилены. В частности, проходить в зону публичного показа нужно будет через рамки металлодетекторов, а также оставлять за ее пределами большие сумки и напитки в стеклянных бутылках.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

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