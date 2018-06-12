Эксперт: ЧМ-2018 позволит России укрепить дружбу с другими странами

Проведение чемпионата мира демонстрирует влияние РФ на международной арене, отметил замдиректора Института экономики и делового администрирования при Педагогическом университете Центрального Китая

ПЕКИН, 13 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Предстоящий чемпионат мира по футболу - важное событие общемирового значения, которое позволит России укрепить контакты с другими странами. Такую точку зрения в беседе с ТАСС высказал в среду заместитель директора Института экономики и делового администрирования при Педагогическом университете Центрального Китая (город Ухань) Чжоу Вэйди.

"Это важное событие, которое демонстрирует позиции и влияние РФ на международной арене. <...> Оно в очередной раз свидетельствует, что Россия - великая держава, - подчеркнул он. - Более того, таким образом Москва сможет укрепить дружественные контакты с другими государствами".

По словам Чжоу Вэйди, чемпионат мира особо важен на фоне изменений в мире и нестабильности, когда Запад усиливает санкции в отношении российских предприятий и физических лиц. Такое давление, по его мнению, приводит к укреплению китайско-российских связей.

"Я занимаюсь сельскохозяйственными отношениями Китая и России, изучаю последствия от западных санкций. Очевидно, что наши двусторонние торговые контакты стали более динамичными, чем раньше. Думаю, у нас большой потенциал в наращивании взаимного товарооборота", - отметил эксперт. Он также выразил уверенность, что КНР и Россия продолжат поддерживать друг с другом прочные отношения всестороннего стратегического партнерства, которые будут постоянно укрепляться.

"Отношения между нашими странами активно развиваются. Это было заметно и по недавно прошедшему саммиту Шанхайской организации сотрудничества в Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай), который ознаменовался успехом, - заявил он. - Думаю, в будущем КНР и РФ продолжат выступать в качестве стабилизаторов международного развития и в долгосрочной перспективе будут взаимодействовать друг с другом исключительно в позитивном ключе".

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. По предварительной оценке, его посетят более 100 тыс. болельщиков из Китая.