Жаркая погода ожидается в Санкт-Петербурге и Сочи во время матчей ЧМ-2018

В Петербурге ожидается 25 градусов тепла, в Сочи столбик термометра поднимется до 30 градусов

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Жаркая погода ожидается в Санкт-Петербурге и Сочи 15 июня, во второй день чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"15 июня в Санкт-Петербурге будет 25 градусов тепла, дождей не ожидается. В Сочи в этот день будет жарко - столбик термометра поднимется до 30 градусов, однако возможен небольшой дождь. А вот в Екатеринбурге в пятницу будет прохладнее - около 13 градусов, также возможны кратковременные осадки", - сказала она.

В пятницу, 15 июня, матчи ЧМ-2018 пройдут в трех городах. Команды Египта и Уругвая встретятся в 17:00 в Екатеринбурге, матч между сборными Марокко и Ирана пройдет в Санкт-Петербурге в 18:00, а команды Португалии и Испании сыграют в Сочи в 21:00.

Гидрометцентр будет в ежедневном режиме уведомлять спортсменов и болельщиков о погоде в городах, где проводятся турниры ЧМ-2018. Информация о прогнозах погоды будет доступна как на русском, так и на английском языках. Кроме того, все прогнозы также будут оперативно размещаться на сайте Росгидромета.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.