Солнечная погода ожидается в Москве в день открытия ЧМ-2018

Температура воздуха составит 16 - 18 градусов тепла

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Солнечная погода без осадков ожидается в Москве 14 июня, в день открытия чемпионата мира по футболу - 2018. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"14 июня в столице будет 16 - 18 градусов тепла и солнце, дождей не прогнозируется", - сообщила она. На стадионе может быть прохладно, поэтому болельщикам стоит захватить с собой верхнюю одежду, добавила Макарова.

Гидрометцентр будет в ежедневном режиме уведомлять спортсменов и болельщиков о погоде в городах, где проводятся турниры ЧМ-2018. Информация о прогнозах погоды будет доступна как на русском, так и на английском языках. Кроме того, все прогнозы будут оперативно размещаться на сайте Росгидромета.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Первый матч между Россией и Саудовской Аравией состоится 14 июня в 18:00.