Руководитель контрразведки США посоветовал американцам не брать с собой на ЧМ-2018 сотовые

По мнению Уильяма Эванины, больше всего в этом плане следует опасаться "представителям корпораций или правительственным официальным лицам"

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Директор Национального контрразведывательного центра США Уильям Эванина посоветовал во вторник согражданам-болельщикам, намеревающимся отправиться в Россию на ЧМ-2018, не брать с собой мобильные телефоны и другие электронные устройства. Согласно его утверждениям, высока угроза того, что "они будут взломаны с целью получения данных киберпреступниками или российским правительством".

"Если вы планируете взять с собой мобильные телефоны, лэптопы или другие электронные устройства, то можете не сомневаться в том, что к данным, которые содержатся на этих устройствах, могут попытаться получить доступ российское правительство или киберпреступники", - приводит агентство Reuters заявление Эванина, который до назначения главой контртеррористического центра почти три десятка лет работал в Федеральном бюро расследований.

По его словам, больше всего в этом плане следует опасаться "представителям корпораций или правительственным официальным лицам". "Но мишенью могут стать и те, кто считает, что занимает незначительное положение в обществе, - добавил Эванина. - Если вы можете обойтись без электронного устройства, то не берите его с собой. Если в этом есть необходимость, то возьмите с собой другое устройство, а не то, которым вы в основном пользуетесь".

Как отмечает Reuters, британские спецслужбы обратились с аналогичным призывом к своим футбольным болельщикам и игрокам сборной Англии.

Ранее заместитель главы диппредставительства США в РФ Энтони Годфри заявил, что на ЧМ-2018 приедут около 35 тыс. американских болельщиков.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.