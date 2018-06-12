Златан Ибрагимович уверен, что Россия проведет потрясающий чемпионат мира по футболу

Шведский футболист завершил выступления за сборную, но посетит мировое первенство в рамках партнерской программы ФИФА

ТАСС, 13 июня. Шведский футболист Златан Ибрагимович считает, что предстоящий чемпионат мира получится невероятным, он также рассказал, что приедет в Россию, несмотря на непопадание в заявку своей сборной на турнир. Слова спортсмена приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

36-летний нападающий, выступающий за клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси", посетит чемпионат мира в рамках спонсорской программы партнера ФИФА.

"Я думаю, чемпионат мира будет потрясающим. Огромная страна, в которой живет много людей, хорошо, что мировое первенство пройдет именно там. Это самая большая в мире вечеринка, поэтому я не могу ее пропустить", - сказал Ибрагимович.

Футболист также назвал команды, которые, по его мнению, являются фаворитами мирового первенства. "Я думаю, победить способны сборные Бразилии, Испании, Германии и, само собой, Швеции. Кроме того, в числе фаворитов команда Аргентины, даже если они не хотят считать себя таковыми", - добавил швед.

Ибрагимович отказался от выступления за сборную после чемпионата Европы 2016 года, однако после того, как шведы оформили путевку на мировое первенство, стала появляться информация о возможном возвращении в национальную команду лучшего бомбардира в ее истории. Сам Ибрагимович комментировал слухи в свойственной ему шутливой манере, давая СМИ все новые поводы говорить о вероятности его участия в ЧМ. В итоге в конце апреля было официально объявлено, что Ибрагимович не намерен возвращаться в сборную.

Ибрагимович провел за сборную Швеции 116 матчей и забил 62 мяча, он принимал участие в двух чемпионатах мира (2002, 2006), а также четырех чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012, 2016). В течение карьеры форвард выступал за такие клубы, как "Ювентус", "Интер", "Милан", "Барселона", Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед".