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13 июня, 00:08
Путин примет участие в конгрессе ФИФА в Москве
© Михаил Метцель/ТАСС
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Официально конгресс ФИФА открылся в российской столице во вторник, однако основные его мероприятия запланированы на среду

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду примет участие в заседании конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"13 июня Владимир Путин примет участие в заседании 68-го конгресса Международной федерации футбола, который пройдет в Экспоцентре накануне старта чемпионата мира по футболу 2018. Вечером этого же дня на Красной площади Владимир Путин посетит гала-концерт звезд мировой оперной сцены, приуроченный к проведению чемпионата мира по футболу 2018", - говорится в сообщении. В концерте примут участие Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Анна Нетребко и другие звезды классической музыки, отметили в пресс-службе.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов.

Конгресс ФИФА

Официально конгресс ФИФА открылся в российской столице во вторник, однако основные его мероприятия запланированы на среду. В частности, в этот день на конгрессе пройдет голосование по выбору страны-организатора мирового первенства 2026 года. На проведение ЧМ-2026 претендуют Марокко и совместная заявка Канады, Мексики и США, обе кандидатуры были одобрены в субботу на заседании совета ФИФА. При этом при выдвижении кандидатур ФИФА использовала принцип ротации континентов, не принимая заявки Европы (в виду проведения турнира 2018 года в России) и Азии (Катар примет мировое первенство в 2022 году).

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Участники конгресса также обсудят вопросы, касающиеся последних нюансов подготовки к стартующему в четверг чемпионату мира. На конгрессе будут заслушаны доклады оргкомитетов предстоящих в ближайшие годы соревнований. Здесь же выступят представители различных комитетов ФИФА, будет обсуждаться бюджет организации на 2019 год и на период до 2022 года.

Конгресс ФИФА является ежегодным мероприятием, на котором решаются главные вопросы международного футбола, включая выборы руководства федерации и определение стран, где состоится чемпионат мира. Следующий очередной конгресс ФИФА запланирован на 5 июня 2019 года в Париже.

Путин о чемпионате

В опубликованном 8 июня видеообращении по случаю предстоящего ЧМ глава российского государства заверил участников и гостей соревнований, что Россия сделала все, чтобы у них остались незабываемые впечатления. "Для нашей страны большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи, подарить вам настоящий праздник, наполненный спортивным азартом и острыми эмоциями", - отметил Путин.

"Мы сделали все, чтобы наши гости - спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики - чувствовали себя в России как дома. Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира ФИФА! Welcome to Russia!" - сказал президент РФ.

Чемпионат мира по футболу также стал одной из тем прошедшей 7 июня "Прямой линии" с президентом РФ. Путин тогда указал региональным властям, что рассчитывает на их эффективную и грамотную работу по использованию арен и остальной инфраструктуры, и строго предупредил о недопущении превращения арен в рынки, как это было в 1990-х годах.

"Нужно, чтобы вся эта инфраструктура… прежде всего работала на развитие спорта, причем массового спорта, детского спорта. Должны создаваться детские и юношеские команды, лиги, соревнования. Надо, чтобы все эти объекты были окупаемыми, эффективно работающими, в принципе, это все возможно при грамотном подходе", - отметил президент.

Путин также выразил надежду, что на домашнем чемпионате сборная России по футболу сможет "выстрелить" и показать свой лучший результат.

Высокие гости

В Россию в эти дни, в том числе, чтобы посетить 14 июня церемонию открытия ЧМ и провести переговоры в российской столице, съезжаются лидеры ряда государств.

Так, по данным МИД Боливии, президент этой страны Эво Моралес будет находиться с 13 по 14 июня в РФ, где рассчитывает встретиться с российским коллегой и посетить открытие чемпионата мира. Аналогичные планы у премьер-министра Ливана Саада Харири. Также в РФ находится президент Руанды Поль Кагаме, который, как сообщили ранее в посольстве республики в Москве, помимо посещения "Лужников" 14 июня, планирует 13 июня встретиться с Путиным. Сообщалось также о планах премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить с рабочим визитом Москву по случаю открытия чемпионата мира по футболу.

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