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Более 1,5 тыс. тольяттинцев собрала открытая тренировка сборной Швейцарии
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Желающие увидеть швейцарских футболистов стали собираться перед входом на стадион часа за полтора до начала тренировки

ТОЛЬЯТТИ, 12 июня. /ТАСС/. Сборная Швейцарии во вторник провела первую открытую тренировку в Тольятти на местном стадионе "Торпедо" в Автозаводском районе города. Гостями тренировки стали более полутора тысяч тольяттинцев, сообщает корр. ТАСС.

Желающие увидеть швейцарских футболистов стали собираться перед входом на стадион часа за полтора до начала тренировки. Далеко не у всех были заветные пригласительные билеты на трибуны, но посмотреть на иностранных гостей хотели все. Особенно много было здесь местных мальчишек - на тренировку были приглашены воспитанники местных спортивных школ.

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Уже за полчаса до начала события три открытых для гостей сектора стадиона были полностью заполнены. Многие стояли в проходах. Кто-то принес большой флаг Швейцарии и полотнище украсило верхние ряды одного из секторов. Появление футболистов трибуны встретили аплодисментами и затем бурно реагировали на то, что происходило на поле.

Тренировка продолжалась около часа. Футболисты вначале пасовали другу другу мячи, затем легли прямо на поле и минут двадцать разминались, лежа на траве, со стороны было очень похоже на занятия йогой. Затем был пробег команды по полю, различные игры с мячом, и два футбольных мини-матча - с метровыми воротами и с обычными большими.

Завершилась тренировка автограф-сессией. Перед этим футболисты перекинули на трибуны десятка два мячей, за которые мгновенно развернулась борьба. "Шакири! Родригес!", - изо всех сил скандировали имена футболистов тольяттинские мальчишки, протягивая футболки и листки бумаги для заветных автографов, и еще долго не уходили со стадиона, уже даже после того как команда покинула поле.

"Очень приятно было увидеть сегодня столько людей, захотевших посетить нашу тренировку. Это очень заряжает", - сказал позже журналистам вратарь сборной Швейцарии Янн Зоммер.

О сборной

Тольятти был выбран базой сборной Швейцарии, команда прибыла сюда 11 июня и разместилась в местной гостинице "Лада Резорт". По словам генсекретаря Швейцарского футбольного союза Алекса Мишера, город Тольятти полностью устраивает сборную Швейцарии как для проживания, так и тренировок. Как отметил во вторник вратарь сборной Зоммер, швейцарские футболисты считают Тольятти прекрасным местом для подготовки к игре со сборной Бразилии. Им очень понравилось поле стадиона "Торпедо".

На чемпионате мира сборная Швейцарии сыграет в группе E с командами Бразилии (17 июня, Ростов-на-Дону), Сербии (22 июня, Калининград) и Коста- Рики (27 июня, Нижний Новгород).

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