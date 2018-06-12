Сборная Колумбии по футболу прилетела в Казань на ЧМ-2018

Подопечные Хосе Пекермана будут жить в курортном горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе "Казань", а тренироваться - на стадионе "Свияга"

КАЗАНЬ, 12 июня. /ТАСС/. Футболисты, тренерский штаб и администрация сборной Колумбии прилетели в Казань на чемпионат мира по футболу.

Подопечные Хосе Пекермана будут жить в курортном горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе "Казань", а тренироваться - на стадионе "Свияга", который находится в деревне Медведково. Открытую тренировку колумбийцы проведут 14 июня на "Свияге". В составе сборной Колумбии на турнир приехали, в частности, лучший бомбардир в истории команды Радамель Фалькао, а также Хамес Родригес, ставший с шестью мячами лучшим бомбардиром мирового первенства 2014 года. До отъезда колумбийцы понесли потерю в лице защитника Франка Фабры, который травмировал колено, вместо него в Россию прибыл Фарид Диас.

В отборочном турнире колумбийцы заняли четвертое место в южноамериканской зоне. В 18 играх команда Пекермана набрала 27 очков, одержав семь побед, потерпев пять поражений и сыграв шесть матчей вничью. В единственном перед чемпионатом мира товарищеском матче колумбийцы сыграли вничью (0:0) с соперником сборной России по группе А - командой Египта.

Наивысшим достижением команды на чемпионатах мира является выход в 1/4 финала в 2014 году, где она уступила бразильцам. До этого колумбийцы лишь раз выходили в плей- офф - в 1990 году, всего сборная принимала участие в пяти мировых первенствах. Также в активе команды Колумбии победа на Кубке Америки (2001), один раз сборная стала второй на турнире, четыре раза - третьей.

В обновленном рейтинге Международной федерации футбола, опубликованном 7 июня, Колумбия занимает 16-е место. На предстоящем чемпионате мира колумбийцы в группе Н сыграют с командами Японии (19 июня, Саранск), Польши (24 июня, Казань) и Сенегала (28 июня, Самара).