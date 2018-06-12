Футболист сборной Англии Рэшфорд получил травму перед вылетом на ЧМ-2018

Главный тренер английской команды Гарет Саутгейт сообщил, что в среду футболист пройдет медицинское обследование

ТАСС, 12 июня. Нападающий сборной Англии по футболу Маркус Рэшфорд получил травму на заключительной тренировке команды перед отправкой на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Telegraph.

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что в среду футболист пройдет медицинское обследование, однако отмечается, что игрок избежал серьезного повреждения.

Рэшфорд, выступающий за "Манчестер Юнайтед", в прошедшем сезоне провел за клуб 52 матча в различных турнирах, отметившись 13 голами и девятью результативными передачами.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Англии сыграет в группе G с командами Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).