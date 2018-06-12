Задел на будущее

ГЕЛЕНДЖИК, 12 июня. /ТАСС/. Команда Швеции по футболу сразу после прилета в Россию провела во вторник открытую тренировку на своей базе в Геленджике, главными зрителями которой стали футболисты местной команды "Спартак", воспитанники спортивной школы и те, кто только задумывается о занятиях футболом. Перед выходом футболистов по стадиону гордо прошествовала трехцветная кошка, которая, по русскому поверью, приносит удачу.
"Я в Геленджике в третий раз, бывал здесь в декабре и марте. Я вижу, что город маленький, но люди здесь очень дружелюбные, они заботятся о нас, и нам тут нравится", - рассказал журналистам главный тренер шведской сборной Янне Андерссон.
Северных гостей около аэропорта Геленджика ждали болельщики, а в гостинице делегацию встретили казачьей песней и традиционным караваем. Шведы с интересом пробовали русский хлеб и аплодировали ансамблю казаков.
На открытую тренировку, которая прошла менее чем через три часа после прибытия команды, собралось несколько сотен зрителей. Она проходила на центральном городском стадионе "Спартак", который был отремонтирован и приведен к мировым стандартам благодаря тому, что был выбран в качестве тренировочного поля ЧМ-2018.
Прямо перед началом тренировки белая кошка с черными и рыжими пятнами выскочила с трибун на поле и прошла по бровке до самого конца стадиона и нырнула под забор. Кто-то пояснил представителям сборной, что трехцветная кошка, согласно русской примете, приносит удачу. "Все как положено - первой в новый дом пустили кошку", - посмеялись на трибунах.
Двухлетний Ваня "приехал" на тренировку на руках у мамы Светланы - ходить он пока не может из-за того, что сломал ногу и она вся ниже колена в гипсе. "Все равно хочется приобщить к такому значимому событию. Сам в футбол пока не играет, но мы хотим заинтересовать", - рассказала девушка.
Более половины зрителей на трибунах - дети от грудных малышей до старшеклассников. Целую трибуну занимали мальчишки в синей и красной форме - около 130 воспитанников футбольной школы "Фортуна". Иногда они начинали громко скандировать имя своего любимого шведского игрока - капитана сборной и теперь уже бывшего футболиста клуба "Краснодар" Андреаса Гранквиста. Панаиот Андреев работает тренером по футболу уже около 30 лет, но впервые ему удалось показать своим воспитанникам команду такого уровня.
"Нам на спортшколу выдали билеты на тех ребят, кто не уехал на каникулы, помогли с транспортом, организовав автобусы. Это [посещение тренировки] нужно, чтобы дети видели футбол, к чему-то стремились. Может быть, такое они увидят раз в жизни, надеюсь, им запомнится. Мы иногда ходим на футбол, ездим в Краснодар - например, были на матче Аргентины (сборная этой страны играла с командой Нигерии - прим. ТАСС)", - отметил Андреев.
Он добавил, что постарается что-то из увиденного использовать и на тренировках юных футболистов.
На тренировку пришли не только учащиеся спортшколы, но и взрослые футболисты - игроки клуба "Спартак-Геленджик", который выступает в краевой высшей лиге и базировался на стадионе до его реконструкции под базу. В разговоре с корреспондентом ТАСС нападающий местной команды Никос Ашкалов также отметил, что геленджикские футболисты стараются подсмотреть у шведских спортсменов какие-то "фишки" для своих тренировок.
Когда тренировка закончилась, маленькие и большие болельщики побежали за автографами футболистов. К Гранквисту, который несколько лет выступал за ФК "Краснодар" и поэтому хорошо знаком жителям всего региона, выстроилась толпа ребят с билетами, футболками и мячами.
"Я играл в России пять лет, в Краснодаре, а Геленджик совсем рядом. Я счастлив, что вернулся в Россию, играю и тренируюсь здесь. И та поддержка от маленьких фанатов, которую мы увидели сегодня - это фантастика", - поделился Гранквист с ТАСС.
На чемпионате мира сборная Швеции сыграет в группе F с командами Южной Кореи (18 июня, Нижний Новгород), Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург). Сборная Швеции не принимала участия в чемпионатах мира с 2006 года. Лучшим результатом сборной Швеции на чемпионатах мира является выход в финал домашнего турнира 1958 года, где хозяева уступили команде Бразилии (2:5), в составе которой играл Пеле. В 1960 и 1994 годах шведы завоевывали бронзу мировых первенств, а в 1992 дошли до полуфинала домашнего чемпионата Европы.
Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.