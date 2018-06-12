Северных гостей около аэропорта Геленджика ждали болельщики, а в гостинице делегацию встретили казачьей песней и традиционным караваем

ГЕЛЕНДЖИК, 12 июня. /ТАСС/. Команда Швеции по футболу сразу после прилета в Россию провела во вторник открытую тренировку на своей базе в Геленджике, главными зрителями которой стали футболисты местной команды "Спартак", воспитанники спортивной школы и те, кто только задумывается о занятиях футболом. Перед выходом футболистов по стадиону гордо прошествовала трехцветная кошка, которая, по русскому поверью, приносит удачу. "Я в Геленджике в третий раз, бывал здесь в декабре и марте. Я вижу, что город маленький, но люди здесь очень дружелюбные, они заботятся о нас, и нам тут нравится", - рассказал журналистам главный тренер шведской сборной Янне Андерссон.

Северных гостей около аэропорта Геленджика ждали болельщики, а в гостинице делегацию встретили казачьей песней и традиционным караваем. Шведы с интересом пробовали русский хлеб и аплодировали ансамблю казаков. На открытую тренировку, которая прошла менее чем через три часа после прибытия команды, собралось несколько сотен зрителей. Она проходила на центральном городском стадионе "Спартак", который был отремонтирован и приведен к мировым стандартам благодаря тому, что был выбран в качестве тренировочного поля ЧМ-2018. Прямо перед началом тренировки белая кошка с черными и рыжими пятнами выскочила с трибун на поле и прошла по бровке до самого конца стадиона и нырнула под забор. Кто-то пояснил представителям сборной, что трехцветная кошка, согласно русской примете, приносит удачу. "Все как положено - первой в новый дом пустили кошку", - посмеялись на трибунах. Задел на будущее Двухлетний Ваня "приехал" на тренировку на руках у мамы Светланы - ходить он пока не может из-за того, что сломал ногу и она вся ниже колена в гипсе. "Все равно хочется приобщить к такому значимому событию. Сам в футбол пока не играет, но мы хотим заинтересовать", - рассказала девушка. Более половины зрителей на трибунах - дети от грудных малышей до старшеклассников. Целую трибуну занимали мальчишки в синей и красной форме - около 130 воспитанников футбольной школы "Фортуна". Иногда они начинали громко скандировать имя своего любимого шведского игрока - капитана сборной и теперь уже бывшего футболиста клуба "Краснодар" Андреаса Гранквиста. Панаиот Андреев работает тренером по футболу уже около 30 лет, но впервые ему удалось показать своим воспитанникам команду такого уровня.