Задел на будущее

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12 июня, 22:40
Шведские футболисты открыли стадион в Геленджике тренировкой при полных трибунах
Автобус с футболистами сборной Швеции
© Валерий Матыцин/ТАСС
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Северных гостей около аэропорта Геленджика ждали болельщики, а в гостинице делегацию встретили казачьей песней и традиционным караваем

ГЕЛЕНДЖИК, 12 июня. /ТАСС/. Команда Швеции по футболу сразу после прилета в Россию провела во вторник открытую тренировку на своей базе в Геленджике, главными зрителями которой стали футболисты местной команды "Спартак", воспитанники спортивной школы и те, кто только задумывается о занятиях футболом. Перед выходом футболистов по стадиону гордо прошествовала трехцветная кошка, которая, по русскому поверью, приносит удачу.

"Я в Геленджике в третий раз, бывал здесь в декабре и марте. Я вижу, что город маленький, но люди здесь очень дружелюбные, они заботятся о нас, и нам тут нравится", - рассказал журналистам главный тренер шведской сборной Янне Андерссон.

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Северных гостей около аэропорта Геленджика ждали болельщики, а в гостинице делегацию встретили казачьей песней и традиционным караваем. Шведы с интересом пробовали русский хлеб и аплодировали ансамблю казаков.

На открытую тренировку, которая прошла менее чем через три часа после прибытия команды, собралось несколько сотен зрителей. Она проходила на центральном городском стадионе "Спартак", который был отремонтирован и приведен к мировым стандартам благодаря тому, что был выбран в качестве тренировочного поля ЧМ-2018.

Прямо перед началом тренировки белая кошка с черными и рыжими пятнами выскочила с трибун на поле и прошла по бровке до самого конца стадиона и нырнула под забор. Кто-то пояснил представителям сборной, что трехцветная кошка, согласно русской примете, приносит удачу. "Все как положено - первой в новый дом пустили кошку", - посмеялись на трибунах.

Задел на будущее

Двухлетний Ваня "приехал" на тренировку на руках у мамы Светланы - ходить он пока не может из-за того, что сломал ногу и она вся ниже колена в гипсе. "Все равно хочется приобщить к такому значимому событию. Сам в футбол пока не играет, но мы хотим заинтересовать", - рассказала девушка.

Более половины зрителей на трибунах - дети от грудных малышей до старшеклассников. Целую трибуну занимали мальчишки в синей и красной форме - около 130 воспитанников футбольной школы "Фортуна". Иногда они начинали громко скандировать имя своего любимого шведского игрока - капитана сборной и теперь уже бывшего футболиста клуба "Краснодар" Андреаса Гранквиста. Панаиот Андреев работает тренером по футболу уже около 30 лет, но впервые ему удалось показать своим воспитанникам команду такого уровня.

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"Нам на спортшколу выдали билеты на тех ребят, кто не уехал на каникулы, помогли с транспортом, организовав автобусы. Это [посещение тренировки] нужно, чтобы дети видели футбол, к чему-то стремились. Может быть, такое они увидят раз в жизни, надеюсь, им запомнится. Мы иногда ходим на футбол, ездим в Краснодар - например, были на матче Аргентины (сборная этой страны играла с командой Нигерии - прим. ТАСС)", - отметил Андреев.

Он добавил, что постарается что-то из увиденного использовать и на тренировках юных футболистов.

На тренировку пришли не только учащиеся спортшколы, но и взрослые футболисты - игроки клуба "Спартак-Геленджик", который выступает в краевой высшей лиге и базировался на стадионе до его реконструкции под базу. В разговоре с корреспондентом ТАСС нападающий местной команды Никос Ашкалов также отметил, что геленджикские футболисты стараются подсмотреть у шведских спортсменов какие-то "фишки" для своих тренировок.

Любовь к Гранквисту

Когда тренировка закончилась, маленькие и большие болельщики побежали за автографами футболистов. К Гранквисту, который несколько лет выступал за ФК "Краснодар" и поэтому хорошо знаком жителям всего региона, выстроилась толпа ребят с билетами, футболками и мячами.

"Я играл в России пять лет, в Краснодаре, а Геленджик совсем рядом. Я счастлив, что вернулся в Россию, играю и тренируюсь здесь. И та поддержка от маленьких фанатов, которую мы увидели сегодня - это фантастика", - поделился Гранквист с ТАСС.

На чемпионате мира сборная Швеции сыграет в группе F с командами Южной Кореи (18 июня, Нижний Новгород), Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург). Сборная Швеции не принимала участия в чемпионатах мира с 2006 года. Лучшим результатом сборной Швеции на чемпионатах мира является выход в финал домашнего турнира 1958 года, где хозяева уступили команде Бразилии (2:5), в составе которой играл Пеле. В 1960 и 1994 годах шведы завоевывали бронзу мировых первенств, а в 1992 дошли до полуфинала домашнего чемпионата Европы.

Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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