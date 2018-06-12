Сборная Саудовской Аравии прилетела в Москву на матч открытия ЧМ против команды России

Матч открытия турнира пройдет 14 июня на стадионе "Лужники"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Команда Саудовской Аравии прилетела в Москву для участия в матче открытия чемпионата мира по футболу против сборной России. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Внуково.

Сборная Саудовской Аравии прилетела из Санкт- Петербурга, где команда будет базироваться во время чемпионата мира. Матч открытия турнира пройдет 14 июня на стадионе "Лужники". На игре будет работать судейская бригада во главе с аргентинцем Нестором Питаной.

На чемпионате мира в группе A сборная Саудовской Аравии сыграет также против команд Уругвая (20 июня, Ростов-на- Дону) и Египта (25 июня, Волгоград).