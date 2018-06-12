Мозес: коллективная игра поможет сборной Нигерии добиться успеха на ЧМ-2018

По словам полузащитника, "у хорватов много индивидуально сильных игроков, соперник силен и командной игрой"

ЕССЕНТУКИ, 12 июня. /ТАСС/. Сборная Нигерии может добиться успеха на чемпионате мира по футболу в России из счет коллективной игры, считает полузащитник нигерийской сборной и лондонского "Челси" Виктор Мозес.

Во время чемпионата мира по футболу сборная Нигерии будет размещаться в Ессентуках. На мировом первенстве сборной Нигерии предстоит играть в группе D против команд Хорватии (16 июня, Калининград), Исландии (22 июня, Волгоград) и Аргентины (26 июня, Санкт-Петербург).

"С нетерпением ждем предстоящей игры с командой Хорватии. Мы хорошо тренировались последнюю неделю, хотя до этого у нас были товарищеские матчи (с англичанами - 1:2, и чехами - 0:1), мы были раздосадованы поражениями. Считаю, что мы хорошо выглядим на данный момент", - сказал Мозес журналистам в Ессентуках.

По его словам, "у хорватов много индивидуально сильных игроков, соперник силен и командной игрой". "Нам нужно быть сконцентрированными, это очень важно. За счет коллективной игры мы можем достичь успеха на турнире. Каждая из команд может быть фаворитом в этой группе", - отметил полузащитник.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.