В Калининграде открылся региональный информационно-контактный центр ЧМ-2018

С 16 по 28 июня центр будет работать круглосуточно

КАЛИНИНГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Региональный информационно-контактный центр открылся во вторник в Калининграде. Он призван оказать поддержку туристам и болельщикам в круглосуточном режиме, сообщила во вторник пресс-служба правительства Калининградской области.

"Гости и жители региона в период проведения игр мирового футбольного первенства в Калининграде смогут узнать актуальную информацию о маршрутах движения городского и пригородного транспорта, получить оперативную помощь и языковую поддержку", - говорится в сообщении.

"С 16 по 28 июня информационно-контактный центр будет работать в круглосуточном режиме. Отвечать вопросы болельщиков и иностранных гостей Калининграда операторы будут на четырех языках: русском, английском, испанском и французском", - отмечает пресс-служба правительства области.

Матчи чемпионата пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня). Общее число гостей за период с 15 по 30 июня прогнозируется на уровне до 130 тыс. человек, в том числе иностранных - около 70 тыс. человек.