Генсек футбольного союза Швейцарии: Тольятти полностью подходит в качестве базы сборной

По словам Алекса Мишера, в ходе подготовки к ЧМ швейцарцы несколько раз посещали Тольятти и вносили некоторые коррективы, которые были охотно встречены местной администрацией и воплощены в жизнь

ТОЛЬЯТТИ, 12 июня. /ТАСС/. Город Тольятти полностью устраивает сборную Швейцарии как для проживания, так и тренировок. Об этом во вторник сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь Швейцарского футбольного союза Алекс Мишер, отвечая на вопрос, почему именно Тольятти был выбран в качестве базы швейцарской сборной.

"ФИФА предоставила выбор примерно из 90 городов, и Тольятти полностью устроил как с точки зрения проживания, так и с точки зрения тренировочных возможностей, и в целом по инфраструктуре. В ходе подготовки к ЧМ мы несколько раз посещали Тольятти и гостиницу "Лада Резорт" и вносили некоторые коррективы, которые были охотно встречены местной администрацией и воплощены в жизнь", - сказал Мишер.

По его словам, в числе изменений, которые были сделаны - это несколько зон для отдыха для команды. "Для команды важно иметь возможность весело отдыхать. Ну и мы живем в очень живописном месте, где можно просто выйти на балкон и насладиться прекрасными видами. Касательно выбора города для пребывания, это было коллективное решение", - отметил Мишер.

Тольятти был выбран базой сборной Швейцарии, команда прибыла сюда 11 июня и разместилась в гостинице "Лада Резорт". На чемпионате мира сборная Швейцарии сыграет в группе E с командами Бразилии (17 июня, Ростов-на-Дону), Сербии (22 июня, Калининград) и Коста- Рики (27 июня, Нижний Новгород).