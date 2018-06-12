РФС рассчитывает, что наследие ЧМ-2018 позволит привлечь детей в футбольные школы

Также он прокомментировал слова нападающего сборной России Артема Дзюбы о том, что журналисты создают негативный фон вокруг национальной команды

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) рассчитывает, что наследие чемпионата мира позволит привлечь большое количество детей к занятиям футболом. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

На групповом этапе чемпионата мира сборная России сыграет в группе А против команд Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

"Чемпионат мира по футболу - это не только самое масштабное событие, но и самый глобальный проект в мире, поэтому мы все в предвкушении начала мирового первенства. Очень рады, что практически все гости приехали в Россию. Если говорить о влиянии чемпионата мира на развитие футбола в России, то мы все надеемся, что наши дети, посетив чемпионат мира и посмотрев на игру нашей сборной, захотят в дальнейшем стать профессиональными футболистами. Мы рассчитываем, что главным наследием чемпионата мира станет новый приток детей в футбольные школы", - сказал Алаев.

Также он прокомментировал слова нападающего сборной России Артема Дзюбы о том, что журналисты создают негативный фон вокруг национальной команды.

"Не хотел бы комментировать слова Дзюбы относительно журналистов. Хотелось бы призвать всех объединиться за два дня до чемпионата мира и поддержать ребят. Я уверен, что футболисты сборной России отдадут все силы без остатка, а результат будет положительный", - отметил Алаев.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.