Форвард сборной Нигерии Муса надеется как минимум на две победы в группе на ЧМ-2018

Он отметил, что стартовый матч на чемпионате против команды Хорватии будет трудным для сборной Нигерии, но африканская команда "надеется выиграть"

ЕССЕНТУКИ, 12 июня. /ТАСС/. Сборная Нигерии имеет все шансы выйти в плей-офф чемпионата мира в России за счет как минимум двух побед на групповой стадии, считает нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса. Об этом игрок рассказал журналистам.

Во время чемпионата мира по футболу сборная Нигерии будет размещаться в Ессентуках. На мировом первенстве сборной Нигерии предстоит играть в группе D, против команд Хорватии (16 июня, Калининград), Исландии (22 июня, Волгоград) и Аргентины (26 июня, Санкт-Петербург). Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

"Нам нужен максимум, я думаю, нам нужно шесть очков. Какой план? Выиграть две первые игры", - сказал он.

Он отметил, что стартовый матч на чемпионате против команды Хорватии будет трудным для сборной Нигерии, но африканская команда "надеется выиграть". По его словам, в составе ближайшего соперника много известных игроков, особенно он выделил Луку Модрича из мадридского "Реала" и Ивана Ракитича из "Барселоны". Отвечая на вопрос, кого он считает фаворитом группы, в которой выступает сборная Аргентины с Лионелем Месии, Муса ответил: "Я думаю, Нигерия".

Нападающий также рассказал, что ему нравится атмосфера в Ессентуках и отель, также он был впечатлен встречей, которую устроили команде накануне по прилете в Россию. В ответ на предложение одного из журналистов попробовать воду "Ессентуки" Муса рассказал, что "когда играл за ЦСКА, пил много" этой минеральной воды.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.