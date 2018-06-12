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12 июня, 21:41
Форвард сборной Нигерии Муса надеется как минимум на две победы в группе на ЧМ-2018
Главный тренер сборной Нигерии по футболу Генрот Рор (слева) и Ахмед Муса
© Валерий Матыцин/ТАСС
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Он отметил, что стартовый матч на чемпионате против команды Хорватии будет трудным для сборной Нигерии, но африканская команда "надеется выиграть"

ЕССЕНТУКИ, 12 июня. /ТАСС/. Сборная Нигерии имеет все шансы выйти в плей-офф чемпионата мира в России за счет как минимум двух побед на групповой стадии, считает нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса. Об этом игрок рассказал журналистам.

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Во время чемпионата мира по футболу сборная Нигерии будет размещаться в Ессентуках. На мировом первенстве сборной Нигерии предстоит играть в группе D, против команд Хорватии (16 июня, Калининград), Исландии (22 июня, Волгоград) и Аргентины (26 июня, Санкт-Петербург). Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

"Нам нужен максимум, я думаю, нам нужно шесть очков. Какой план? Выиграть две первые игры", - сказал он.

Он отметил, что стартовый матч на чемпионате против команды Хорватии будет трудным для сборной Нигерии, но африканская команда "надеется выиграть". По его словам, в составе ближайшего соперника много известных игроков, особенно он выделил Луку Модрича из мадридского "Реала" и Ивана Ракитича из "Барселоны". Отвечая на вопрос, кого он считает фаворитом группы, в которой выступает сборная Аргентины с Лионелем Месии, Муса ответил: "Я думаю, Нигерия".

Нападающий также рассказал, что ему нравится атмосфера в Ессентуках и отель, также он был впечатлен встречей, которую устроили команде накануне по прилете в Россию. В ответ на предложение одного из журналистов попробовать воду "Ессентуки" Муса рассказал, что "когда играл за ЦСКА, пил много" этой минеральной воды.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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