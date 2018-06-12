Тренер: нигерийские футболисты выглядят голодными до побед на ЧМ

Сборная Нигерии в первом матче на чемпионате мира сыграет 16 июня против хорватов в Калининграде

Сборная Нигерии в первом матче на чемпионате мира сыграет 16 июня против хорватов в Калининграде.

"Многие из них [игроков] сыграют на чемпионате мира впервые, они молоды и голодны. На сборе в Австрии они усердно работали, у нас было две тренировки в день, я думаю, что они сейчас в хорошей форме, - сказал Рор. - Когда я вижу игроков у хорватов, то могу сказать, что они великолепны, они играют в одной из ведущих сборных Европы, кто-то из них играл в финале Лиги чемпионов. У нас есть единый коллектив, нет больших звезд, как у хорватов, и таких игроков, как Кану, Окоча, которые были в Нигерии в 90-х годах, поэтому нам нужно показывать командный футбол".

"Нам стоит восхищаться хорватской командой, но мы не планируем во время игры смотреть на соперника. Мы собираемся биться с ним, когда мы играем, я всегда верю в победу. Мы аутсайдеры, а не фавориты, и хорваты лучше нас на бумаге, если увидеть их имена. Но иногда на поле разница может быть не такая большая", - добавил он.

Нигерийцы также в группе D сыграют с командами Исландии и Аргентины.