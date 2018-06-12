Вратарь сборной Швейцарии назвал Тольятти прекрасным местом для подготовки к ЧМ-2018

По словам Яна Зоммера, сборная Швейцарии намерена хорошо проявить себя в игре против пятикратных чемпионов мира

ТОЛЬЯТТИ, 12 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Швейцарии считают Тольятти прекрасным местом для подготовки к игре чемпионата мира с командой Бразилии. Об этом во вторник сообщил на пресс-конференции после открытой тренировки вратарь сборной Швейцарии Янн Зоммер.

"Масса впечатлений, только вчера заселились в отель, посмотрели тренировочную площадку, очень хорошее поле. Мы живем в очень хорошем месте, где можно прекрасно готовиться к игре... Через пять дней у нас игра с Бразилией, мы должны ее хорошо провести", - сказал Зоммер.

По его словам, сборная Швейцарии намерена хорошо проявить себя в игре против пятикратных чемпионов мира.

"Конечно, первый матч с Бразилией - это всегда непросто, но для меня как игрока и вратаря это большой вызов, большая мотивация сыграть против одной из сильнейших команд турнира. Важно сыграть в защите активно, компактно и качественно, и я уверен, что даже Бразилии, одному из фаворитов турнира, мы сможем составить неприятности и хорошо себя проявить. Наша задача - максимально постараться осложнить им первую игру", - сказал Зоммер.

Тольятти был выбран базой сборной Швейцарии, команда прибыла 11 июня. На чемпионате мира сборная Швейцарии сыграет в группе E с командами Бразилии (17 июня, Ростов-на- Дону), Сербии (22 июня, Калининград) и Коста- Рики (27 июня, Нижний Новгород).