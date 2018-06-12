Сборная Панамы по футболу посетила открытие Фестиваля болельщиков в Саранске

Фестиваль болельщиков проходит на Советской площади в центре Саранска, которая рассчитана на единовременное пребывание 20 тысяч человек

САРАНСК, 12 июня. /ТАСС/. Церемония открытия Фестиваля болельщиков FIFA в Саранске собрала около 20 тыс. зрителей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской дирекции по подготовке и проведению ЧМ.

"Сначала сообщалось, что на открытии присутствовало 18,5 тыс. человек, но итоговая цифра больше - около 20 тысяч зрителей", - сообщила собеседница агентства.

Открытие Фестиваля болельщиков посетили футболисты сборной Панамы, база которой располагается в Саранске. "Сборная Панама присутствовала на открытии, футболисты пришли посмотреть концертную программу. В дальнейшем планируется, что представители Панамы представят в Саранске культурную программу", - добавили в пресс-службе.

Фестиваль болельщиков FIFA проходит на Советской площади в центре Саранска, которая рассчитана на единовременное пребывание 20 тыс. человек. Церемонию открытия фестиваля вели спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и посол города-организатора Саранска, четырехкратный олимпийский чемпион, гимнаст Алексей Немов. На открытии Фестиваля болельщиков выступили музыкальные коллективы из Мордовии, а также группы "Город 312" и Swanky Tunes.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Саранске состоятся четыре матча: 16 июня встретятся сборные Перу и Дании, 19 июня пройдет матч Колумбия - Япония, команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса - 28 июня.