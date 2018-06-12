Польские футболисты разгромили литовцев в последнем товарищеском матче перед ЧМ-2018

Встреча завершилась со счетом 4:0

ТАСС, 12 июня. Сборная Польши по футболу одержала крупную победу над командой Литвы со счетом 4:0 в товарищеском матче. Встреча прошла в Варшаве.

Забитыми мячами отметились Роберт Левандовский (19-я и 32-я минуты), Давид Ковнацкий (71) и Якуб Блащиковский (82 - с пенальти). Для польской команды этот матч стал последним перед чемпионатом мира 2018 года, который пройдет в России.

Сборная Польши сыграет в группе H с командами Сенегала (19 июня, Москва, стадион "Спартак"), Колумбии (24 июня, Казань) и Японии (28 июня, Волгоград). Встречи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.