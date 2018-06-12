Сборная Нигерии провела открытую тренировку на базе в Ессентуках

Футболисты провели разминку, командную пробежку, тренировались в распасовке, потом разбились на три группы и отрабатывали тренерские задачи

Во время чемпионата мира по футболу сборная Нигерии будет размещаться в Ессентуках, где для этого построена современная тренировочная площадка по стандарту Международной федерации футбола, для проживания футболистам предоставлен санаторий "Источник" - один из лучших в регионе. Футболисты прилетели в международный аэропорт Минеральные Воды поздно вечером 11 июня.

ЕССЕНТУКИ, 12 июня. /ТАСС/. Сборная Нигерии, которая сыграет 16 июня с командой Хорватии в Калининграде, провела открытую тренировку в Ессентуках на тренировочной базе "Ессентуки-Арена", специально построенной к чемпионату мира по футболу 2018, передает корреспондент ТАСС.

"Понятное дело - все приехали за победой в этом турнире, ситуация будет проясняться по мере течения турнира. Будем готовиться к первому матчу с хорватами, в зависимости от результатов будем стараться выйти из группы, добиваться максимальных общих целей. Есть вера и поддержка нигерийского народа, а уж мы будем стараться, чтобы они могли нами гордиться. Прием замечательный, база нравится, все есть, что нужно, поле хорошее", - рассказал журналистам защитник "Амкара", игрок сборной Брайан Идову.

Двухчасовую тренировку при заполненных трибунах на более чем 500 мест провел наставник нигерийцев Гернот Рор. Под крики и аплодисменты на поле вышли Ахмед Муса, Джон Оби Микел, Виктор Мозес, Келечи Ихеаначо и другие футболисты, которых, как оказалось, хорошо знают в регионе.

Футболисты провели разминку, командную пробежку, тренировались в распасовке, потом разбились на три группы и отрабатывали тренерские задачи. Но к радости трибун, большую часть тренировки заняла игра, в ходе которой футболисты показали немало интересных моментов. После игры спортсмены с удовольствием фотографировались и раздавали автографы болельщикам, среди которых было много детей из местных футбольных команд.

Условия для тренировки были комфортными, в Ессентуках в это время была теплая ясная погода. На мировом первенстве сборной Нигерии предстоит играть в группе D, против команд Хорватии (16 июня, Калининград), Исландии (22 июня, Волгоград) и Аргентины (26 июня, Санкт-Петербург). Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.