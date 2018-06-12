Травма Мбаппе

Французы побаловали собравшихся растяжкой, разминкой с мячами, а затем устроили мини-турнир на три команды по семь человек в каждой

ИСТРА /Московская область/, 12 июня. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу провела открытую для болельщиков тренировку на стадионе "Глебовец" в подмосковной Истре, на которую попали не все желающие. В 15:30 французы устроили пресс-конференцию в музее "Новый Иерусалим", на которой главный вопрос не касался сборной Франции и чемпионата мира. Утром испанские и французские СМИ распространили информацию, что нападающий Антуан Гризманн должен объявить, останется ли на следующий сезон в мадридском "Атлетико" или принял предложение "Барселоны". "Боюсь вас разочаровать, но сегодня о своем решении я не скажу", - объявил в итоге форвард под смех около 70 собравшихся журналистов.

Основная группировка болельщиков сборной Франции «Непокоренные французы» разминается на открытой тренировке в Истре. pic.twitter.com/1yvLkoQJg7 — Антон Рассказов (@RougeTerreur) 12 июня 2018 г.

Пресс-конференция, в которой принял участие также полузащитник Стивен Н’Зонзи, продолжалась 45 минут, а уже в 17:00 журналисты должны были оказаться на стадионе "Глебовец", который располагается в 15 км от музея. С учетом пробок к условленному времени на арену добрались не все, даже несмотря на организованный для представителей СМИ автобус. К этому времени стадион, вмещающий 500 человек, был заполнен. Еще около двух сотен человек дожидались возможности попасть на арену у входа. Некоторые дождались, но наблюдать за занятием пришлось стоя. Атмосферу, прежде всего, создали организованно приехавшие ученики Французского лицея имени Александра Дюма и три десятка представителей самой многочисленной в стране группировки болельщиков сборной "Непокоренные французы", которые для поездки в Россию украсили свой автобус надписью на латинице "Давай, синие" (Davai les Bleuts). Они не переставали петь и скандировать имена каждого игрока в отдельности. Особенной популярностью пользовался полузащитник Поль Погба. Остальную часть трибун заполнили местные жители, причем не только любители. Занятие посетил старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов. "Учиться всегда полезно, тем более, когда речь идет о такой команде", - объяснил он. Травма Мбаппе Французы побаловали собравшихся растяжкой, разминкой с мячами, а затем устроили мини-турнир на три команды по семь человек в каждой. Победила команда, составленная из вратаря Уго Льориса и полевых игроков Гризманна, Н’Зонзи, Тео Эрнандеса, Рафаэля Варана, Блеза Матюиди и Усмана Дембеле.