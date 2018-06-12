Сборная Сенегала по футболу прилетела в Россию на чемпионат мира

Команда во время турнира будет жить в Калуге и тренироваться на стадионе "Спутник"

КАЛУГА, 12 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Сенегала прилетели в Калугу для участия в чемпионате мира. Команда во время турнира будет жить в Калуге в гостинице SK Royal Hotel Kaluga и тренироваться на стадионе "Спутник".

Команда Алью Сиссе готовилась к турниру в Европе и провела три товарищеские встречи - с командами Люксембурга (0:0) 31 мая, Хорватии (1:2) 8 июня и Южной Кореи (2:0) 11 июня. На чемпионате мира сборная Сенегала сыграет в группе H с командами Польши (19 июня, "Спартак", Москва), Японии (24 июня, Екатеринбург) и Колумбии (28 июня, Самара).

Сенегальцы квалифицировались на чемпионат мира во второй раз в истории. Первый раз они сыграли на мировом первенстве в 2002 году и дошли до четвертьфинала, в котором в дополнительное время уступили туркам (0:1). Лучшим достижением сенегальцев на континентальном первенстве является выход в финал Кубка африканских наций 2002 года.

В отборочном турнире чемпионата мира в зоне Африканской конфедерации футбола сборная Сенегала сначала была сильнее команды Мадагаскара во втором отборочном раунде (2:2 на выезде, 3:0 дома), а затем заняла первое место в группе D со сборными Кабо-Верде, Буркина-Фасо и ЮАР, в пяти матчах не проиграв ни разу, одержав три победы и сыграв два раза вничью. Сенегальцы уступили команде ЮАР во втором туре (1:2), однако позднее Международная федерация футбола (ФИФА) аннулировала результат встречи, признав, что главный судья повлиял на его результат. В переигровке команда Сенегала оказалась сильнее - 2:0.

В обновленном рейтинге ФИФА, который был опубликован в четверг, сборная Сенегала поднялась с 28-го на 27-е место.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.