Около тысячи болельщиков запустили волну на открытой тренировке мексиканских футболистов

Несмотря на дождливую погоду, трибуны стадиона ФК "Строгино" были забиты до отказа, и не все желающие смогли попасть на открытую тренировку мексиканцев

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Зрителями открытой тренировки сборной Мексики по футболу стали около тысячи человек, мероприятие на стадионе ФК "Строгино" прошло в праздничной атмосфере. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Мексиканская команда прилетела в Россию в понедельник. Сборная живет и тренируется на территории базы московского "Динамо" в Новогорске.

Несмотря на дождливую погоду, трибуны стадиона ФК "Строгино" были забиты до отказа, и не все желающие смогли попасть на открытую тренировку. Занятие продлилось два часа под сопровождение восторженных криков зрителей, которые шумно приветствовали любое удачное действие мексиканских футболистов, будь то точный пас, гол или чистый отбор мяча. Колорита добавляли появившиеся на трибуне мексиканцы в национальной одежде и с традиционным атрибутом представителей данной страны - сомбреро. Именно эта группа болельщиков призвала остальных зрителей пустить волну - знаменитый способ фанатской поддержки на стадионах.

Пришедшие на тренировку зрители активно поддерживали футболистов во время двусторонней игры, которая венчала все мероприятие. Часто раздавались крики "Нужен гол" и "Вперед, Мексика". В конце тренировочных занятий мексиканские игроки раздали болельщикам сувениры с символикой своей страны, после чего приняли участие в продолжительной автографсессии. Стоит отметить, что общения с прессой, которое обычно входит в план открытых тренировок, не было.

На чемпионате мира сборная Мексики сыграет в группе F против команд Германии (17 июня, Москва, "Лужники"), Южной Кореи (23 июня, Ростов-на-Дону) и Швеции (27 июня, Екатеринбург).