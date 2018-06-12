Егоров: арбитр Питана в матче открытия ЧМ-2018 будет давать играть обеим командам

По словам бывшего футбольного судьи Игоря Егорова, аргентинский арбитр Нестор Питана не будет задерживать игру свистками

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Аргентинский судья Нестор Питана, назначенный в качестве главного арбитра на стартовый матч чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии, будет давать играть обеим командам. Такое мнение ТАСС высказал бывший футбольный судья Игорь Егоров.

Ассистентами Питаны, который работал на предыдущем чемпионате мира в Бразилии, станут аргентинцы Хуан Пабло Беллати и Эрнан Майдана, бразилец Сандро Риччи назначен резервным арбитром. Питана уже судил первый матч россиян на чемпионате мира 2014 года против южнокорейцев (1:1).

"Аргентина - это интересная страна в плане футбола, местные команды там любят играть с помощью коротких передач на хорошей скорости. Думаю, Питана будет также давать играть обеим командам и стараться не задерживать игру, - сказал Егоров. - При нем мы должны увидеть хороший футбол, и это не самый плохой выбор в плане арбитра".

Для оценки работы Питаны немаловажным будет то, как ему помогут его ассистенты, считает специалист. "При его судействе преимущества ни у кого из команд не будет. Как я уже сказал, он просто будет давать играть в футбол. Самое главное, какие он места будет занимать на поле, и как ему будут помогать ассистенты", - отметил Егоров.

Матч Россия - Саудовская Аравия пройдет 14 июня на стадионе "Лужники" и начнется в 18:00 мск.