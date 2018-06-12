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12 июня, 19:44
Вратарь бразильцев: команда довольна условиями размещения в Сочи
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Голкипер Алиссон отметил, что футболистам нравится завтракать и обедать с видом на Черное море

СОЧИ, 12 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Бразилии довольны условиями размещения в Сочи, им нравится, что можно завтракать и обедать с видом на Черное море. Об этом на пресс-конференции рассказал вратарь команды Алиссон.

"Впечатление от Сочи самые позитивные. Замечательно, что мы можем и завтракать, и обедать с видом на море", - сказал голкипер. Он отметил, что футболисты уже побывали на пляже, на море. Большое впечатление на футболистов произвела развитая инфраструктура курорта.

Касаясь условий тренировок, вратарь подчеркнул, что на центральном стадионе имени Славы Метревели ФГБУ "Юг-Спорт" "условия самые лучшие". "И самое главное, что мы чувствуем поддержку болельщиков", - заключил Алиссон.

Сборная Бразилии прилетела в Россию в ночь на понедельник. Накануне нападающий Неймар опубликовал в Instagram фото с сочинского пляжа.

Команда Бразилии на чемпионате мира сыграет в группе E со сборными Швейцарии (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва, стадион "Спартак").

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