Флорес: отлучать перуанца Герреро от ЧМ-2018 за допинговую историю было бы несправедливо

Капитан сборной Перу по решению CAS должен был пропустить чемпионат мира за нарушение антидопинговых правил, но оспорил 14-месячную дисквалификацию в Федеральном суде Швейцарии

Герреро по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне должен был пропустить чемпионат мира за нарушение антидопинговых правил - в его пробе, взятой осенью прошлого года, был найдет бензоилэкгонин, который является метаболитом кокаина. Герреро оспорил 14-месячную дисквалификацию в Федеральном суде Швейцарии, который признал правоту футболиста.

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Отлучать капитана сборной Перу по футболу Паоло Герреро от участия в чемпионате мира 2018 года за допинговую историю было бы несправедливо. Такое мнение на пресс-конференции высказал партнер 34-летнего нападающего по национальной команде Эдисон Флорес.

"Я рад, что Паоло выступит на турнире, он заслужил это наравне с нами. Было бы несправедливо, если бы его здесь не было. Он является важной частью для нашей команды и для страны. Паоло очень заряжен на борьбу и хочет продемонстрировать свою лучшую игру", - сказал Флорес.

Такого же мнения придерживается и полузащитник перуанской сборной Йосимар Йотун. "Мы пообещали, что поедем на чемпионат мира с ним и мы рады, что он будем играть на турнире вместе с нами", - заметил он.

Герреро провел за сборную Перу 86 матчей, в которых забил 32 гола. Ранее капитаны сборных Франции, Дании и Австралии, которые являются соперниками перуанцев по групповому этапу, обратились с просьбой к ФИФА допустить Герреро к участию в чемпионате мира.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Перу выступит на чемпионате мира впервые с 1982 года, ее соперниками по группе С станут команды Дании (16 июня, Саранск), Франции (21 июня, Екатеринбург) и Австралии (26 июня, Сочи).