Лопетеги покинет пост главного тренера сборной Испании после ЧМ-2018

Во вторник мадридский "Реал" объявил о подписании трехлетнего контракта с 51-летним Лопетеги, отметив, что специалист присоединится к команде после чемпионата мира

ТАСС, 12 июня. Хулен Лопетеги уйдет с поста главного тренера сборной Испании по футболу после чемпионата мира 2018 года в России. Об этом сообщает пресс-служба Королевской футбольной федерации Испании.

Во вторник мадридский "Реал" объявил о подписании трехлетнего контракта с 51-летним Лопетеги, отметив, что специалист присоединится к команде после чемпионата мира. "Федерация получит выплату за уход Лопетеги в соответствии с контрактом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Лопетеги возглавляет сборную Испании с июля 2016 года. Под его руководством команда провела 20 игр, одержав 14 побед. Ранее специалист работал со сборными Испании не старше 21 года и не старше 19 лет, с которыми выигрывал чемпионат Европы. С 2014 по 2016 год Лопетеги возглавлял португальский "Порту".

Сборная Испании располагается на базе академии ФК "Краснодар". На групповом этапе испанская команда сыграет против сборных Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).