Сборная Коста-Рики по футболу прилетела в Санкт-Петербург на чемпионат мира

Делегация сборной во время турнира будет жить в гостинице Hilton Saint Petersburg ExpoForum, футболисты будут тренироваться на стадионе "Олимпиец"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Коста-Рики по футболу прилетели в Санкт-Петербург для участия в чемпионате мира. Делегация Коста-Рики во время турнира будет жить в гостинице Hilton Saint Petersburg ExpoForum, футболисты будут тренироваться на стадионе "Олимпиец".

Команда под руководством главного тренера Оскара Рамиреса готовилась к турниру в Европе и провела три товарищеские встречи - с командами Северной Ирландии (3:0), Англии (0:2) и Бельгии (1:4). На чемпионате мира сборная Коста-Рики сыграет в группе Е с командами Сербии (17 июня, Самара), Бразилии (22 июня, Санкт-Петербург) и Швейцарии (27 июня, Нижний Новгород).

Команда Коста-Рики квалифицировалась на чемпионат мира в пятый раз в истории (1990, 2002, 2006, 2014, 2018). Лучший результат в финальных этапах чемпионатов мира костариканцы показали четыре года назад в Бразилии, когда дошли до четвертьфинала, в котором уступили голландцам лишь в серии пенальти. При этом сборная Коста-Рики на групповой стадии сумела выйти из группы с командами Англии, Италии и Уругвая.

В отборочном турнире чемпионата мира в зоне Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) сборная Коста-Рики сначала уверенно выиграла группу В с командами Панамы, Гаити и Ямайки, а в пятом раунде квалификационного отбора стала второй после мексиканцев, добившись четырех побед при четырех ничьих и двух поражениях.

В обновленном рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован 7 июня, сборная Коста-Рики занимает 23-е место.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.