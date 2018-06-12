Тренер сборной Ирана по футболу раскритиковал решение Nike объявить бойкот команде

Тренер добавил, что иранцы уже обратились в Международную федерацию футбола по данному вопросу

Ранее компания Nike заявила, что приостановила сотрудничество с иранской сборной в связи с выходом 8 мая США из иранской ядерной сделки и объявлением об ужесточении режима санкций США против Ирана.

"Ситуация, с которой столкнулась сборная Ирана по футболу в проблемах с экипировкой, более чем нестандартная, я бы даже сказал, что бойкот Nike по отношению к сборной Ирана это преступление против футбола. Футболисты и тренерский штаб крайне разочарованы сложившейся ситуацией. Ни для кого не секрет, что снаряжение стоит больших денег и вопрос приобретения нового несет за собой определенные проблемы в финансовой составляющей, ведь цена обмундирования намного выше, чем чашка кофе", - сказал Кейруш.

Тренер добавил, что иранцы уже обратились в Международную федерацию футбола (ФИФА) по данному вопросу. "Рассчитываем на помощь федерации до первого матча группового этапа на чемпионате мира", - отметил португальский специалист.

"Я уже говорил, что менять снаряжение за несколько дней до старта чемпионата мира достаточно проблематично. Некоторые футболисты были вынуждены поехать в магазин, чтобы элементарно купить себе бутсы - некоторые обратились за помощью к свои товарищам по клубу и те оперативно помогли в сложившейся ситуации. С уверенностью могу сказать только одно - проблем нет только с игровой формой", - добавил Кейруш.

Иранская футбольная сборная сыграет в группе B с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Саранск).