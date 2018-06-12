Кейруш: сборная Ирана не нуждается в дополнительной мотивации перед матчем с марокканцами

Специалист также отметил, что погодные условия в России способствуют отличной подготовке футболистов в физическом плане

БАКОВКА /Московская область/, 12 июня /ТАСС/. Футболисты сборной Ирана не нуждаются в дополнительной мотивации перед первым матчем на групповом этапе чемпионата мира против команды Марокко. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Карлуш Кейруш.

Во вторник сборная Ирана провела очередную тренировку в подмосковной Баковке. Встреча с командой Марокко станет первой для иранцев на групповом этапе чемпионата мира.

"До игры остается совсем немного времени, и если говорить о предстоящем матче против Марокко, то все, что я могу сказать, так это то, что мои подопечные не нуждаются в дополнительной мотивации. Вопрос о том, какой результат мы ожидаем - риторический. Какой бы был из меня главный тренер национальной сборной, если бы я, например, сказал, что мы рассчитываем на ничью. У меня уже есть определенные мысли по составу и тактике на матч, но я это оставлю в секрете", - сказал Кейруш.

Специалист также отметил, что погодные условия в России способствуют отличной подготовке футболистов в физическом плане. "Хотел бы отметить погодные условия в России, ведь за то время, которое мы здесь находимся, успели застать как солнце, так и дождь. На мой взгляд, это закаляет моих футболистов физически и способствует отличной подготовке к предстоящим матчам. Надеемся, что благодаря нашему выступлению на турнире мы сможем задержаться в России как можно дольше", - отметил специалист.

Сборная Ирана сыграет в группе B с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Саранск).