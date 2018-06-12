Коллина выразил надежду, что во время ЧМ-2018 не будет проявлений расизма

По словам главы судейского комитета Международной федерации футбола, если это и произойдет, то у ФИФА есть четкая трехэтапная процедура действий

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Глава судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Пьерлуиджи Коллина выразил надежду, что во время матчей чемпионата мира в России не будет расистских скандирований. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

"Думаю, что будет здорово, если ничего подобного [расистских кричалок] не произойдет во время турнира. Потому что, когда спорт смешивают с расизмом, этого никто не может понять или принять. Но если это произойдет, то у нас есть четкая трехэтапная процедура. И арбитры готовы пройти по разным ее этапам, если это потребуется", - сказал Коллина.

Единственным российским арбитром, чья бригада будет работать на матчах чемпионата мира, станет Сергей Карасев. Вместе с ним игры турнира будут судить Тихон Калугин и Антон Аверьянов.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.