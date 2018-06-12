ФИФА: арбитрам ЧМ-2018 удастся избежать скандалов и ошибок прошлых турниров с помощью VAR

Международная федерация футбола официально утвердила использование системы видеопомощи арбитрам на чемпионате мира в России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Судьям матчей чемпионата мира по футболу в России удастся избежать скандалов и ошибок прошлых турниров с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR). Такое мнение журналистам высказал глава судейского департамента Международной федерации футбола (ФИФА) Массимо Бузакка.

"Мы очень быстро стараемся реализовать эту систему, но для этого требуется время. Да, в течение сезона были сложности, но мы над этим работаем. Мы не думаем, что будет все идеально", - сказал Бузакка.

"Например, ни одна сборная не может быть идеальной, - продолжил функционер. - Не нужно думать, что технологии стопроцентно решают все, ведь истолковывать будут люди. Но уверен, что скандалы прошлого, мы не увидим".

ФИФА официально утвердила использование VAR на чемпионате мира 2018 года. Тестирование системы было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) в 2016 году, она была внедрена на испытательный двухлетний срок в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии, также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций - 2017 в России. В ходе матча арбитр может остановить игру и связаться с ассистентами, чтобы они просмотрели спорный эпизод

Единственным российским арбитром, чья бригада обслужит матчи чемпионата мира, станет Сергей Карасев. В бригаду также входят Тихон Калугин и Антон Аверьянов. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.