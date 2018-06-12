Субашич: матч против нигерийцев на ЧМ-2018 покажет, на что способна сборная Хорватии

Хорваты проживают в поселке Ильичево Ленинградской области и тренируются на стадионе "Рощино" в одноименном поселении городского типа

РОЩИНО /Ленинградская область/, 12 июня. /ТАСС/. Матч группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Нигерии покажет силу сборной Хорватии. Об этом на пресс- конференции заявил вратарь хорватской сборной Даниел Субашич.

Хорваты проживают в поселке Ильичево Ленинградской области и тренируются на стадионе "Рощино" в одноименном поселении городского типа.

"Для меня важно быть в сборной, потому что ранее я был вторым вратарем, но сейчас все изменилось. Мне выпал шанс показать себя, поэтому чемпионат мира очень важен. Сейчас думаем только о первой игре против сборной Нигерии, потому что после нее станет понятно, на что мы способны. Если у нас получится победить, дальше будет легче", - сказал Субашич.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Хорватии сыграет в одной группе с командами Нигерии (16 июня, Калининград), Аргентины (21 июня, Нижний Новгород) и Исландии (26 июня, Ростов-на- Дону).