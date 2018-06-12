Сборная Японии обыграла команду Парагвая в последнем товарищеском матче перед ЧМ-2018

Встреча завершилась со счетом 4:2

ТАСС, 12 июня. Сборная Японии по футболу одержала победу над командой Парагвая со счетом 4:2 в товарищеском матче. Встреча прошла в Инсбруке.

В составе победителей забитыми мячами отметились Такаси Инуи (51-я и 63-я минуты) и Синдзи Кагава (90), еще один мяч в свои ворота забил форвард парагвайцев Федерико Сантандер (77). У проигравших отличились Оскар Ромеро (32) и Ричард Ортис (90).

Для японской команды этот матч стал последним перед чемпионатом мира 2018 года, который пройдет в России. Сборная Японии сыграет в группе H с командами Колумбии (19 июня, Саранск), Сенегала (24 июня, Екатеринбург) и Польши (28 июня, Волгоград).

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.