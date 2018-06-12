Футболист Мбаппе покинул тренировку сборной Франции после столкновения с партнером

Французы проводят открытую тренировку, трибуны стадиона "Глебовец" в Истре, рассчитанные на 500 человек, заполнены до отказа

ИСТРА /Московская область/, 12 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе досрочно завершил тренировку команды после столкновения с одним из партнеров. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Французы проводят открытую тренировку, трибуны стадиона "Глебовец" в Истре, рассчитанные на 500 человек, заполнены до отказа. Мбаппе после столкновения оказался на газоне, а затем, что-то обсудив с тренером, покинул тренировку.

19-летний форвард ПСЖ является обладателем приза лучшему молодому игроку Европы прошлого года. Французы первый матч чемпионата мира проведут с австралийцами 16 июня в Казани.